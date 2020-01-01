أردوغان المنبوذ.. تقرير يكشف الرفض العربي للديكتاتور العثماني

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" عن الخسائر التي تتعرض لها تركيا على جميع المستويات؛ بسبب تصرفات أردوغان، ومحاولة تدخله عسكريًا في ليبيا، ودعم المليشيات الارهابية هناك.



ضمن هذه الخسائر ما حدث لأردوغان بعد زيارته الأخيرة لتونس، ومحاولة جر تونس في هذه المعركة، إلا أن الشارع التونسي رد بقوة على ما يفعله أردوغان في المنطقة، والسعي لتدمير ليبيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة.



وأضاف التقرير، أن الزيارة الأخيرة لأردوغان في تونس، كانت بمثابة الضربة القاضية له على الصعيد الدولي والعربي، وذلك بعد خروج التظاهرات التونسية العديدة لرفض زيارته ووجوده في تونس.



هذا ما جعل الرئاسة التونسية تصدر بيانا قويا للرد على إدعاءات الديكتاتور العثماني، بأن تونس ستكون حليفًا في دخول تركيا عسكريا، في وهو ما نفاه بيان الرئاسة بالمرة، إضافة إلى ذلك حالة الرفض الدولية والعربية على ما يفعله أردوغان في سوريا وليبيا، والسعي لتدمير المنطقة في محاولة لإحياء مشروع الإخوان التخريبي في المنطقة.