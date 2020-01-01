«رأس السنة لم تمر على الخرطوم».. جواز سفر بتاريخ 32 ديسمبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لجواز فى الخرطوم يحمل تاريخ 32 ديسمبر 2019، مختوم بختم مصلحة جوازات مطار العاصمة السودانية.



وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من صورة الجواز، وعلق البعض بشكل طريف، قائلا إن السنة الجديدة لم تمر على الخرطوم، إذ أضافوا يوما جديدًا على سنة 2019، التي انتهت بالأمس، وسط احتفالات ضخمة حول العالم.



وغرد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي:"النهاردة ٣٢ ديسمبر طبقا لتوقيت الخرطوم وعلى المقيمين خارجها احتفال رأس السنة مرة أخرى".



شارك الملايين في الاحتفالات بحلول العام الجديد في دول عدة حول العالم، وتميزت الاحتفالات بتركيز الأضواء على أبرز معالم المدن من جسور وأبراج ومبانٍ، واطلاق الألعاب النارية.







