5 مشاهد من حفلات نجوم الغناء في رأس السنة

"فستان هيفاء"









"بكاء محمد عبده"

"تخفيض سعر حفلة"

"إطلالة حمراء"









"عمرودياب يرفض"

تسابق نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى على إحياء حفلات رأس السنة في فنادق المحروسة، وشهد شباك تذاكر الحفلات إقبالا من الجماهير، واختلفت المشاهد من حفل لآخر بشكل أثار الجدل على مواقع التواصل الاحتماعى.أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حفلها الغنائى، الذى أقيم فى أحد الفنادق القاهرة الجديدة، عنمدا أطلت الديفا خلال الحفل مرتدية فستانا أخضر مثيرا مع لون شعر أشقر، وغنت عددا من الأغانى المعروفة الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور، ورقصت معهم، لتستمر لمدة ساعة من الغناء.تأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، التي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفل غنائي، ترعاه هيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن موسم الرياض، ودخل محمد عبده في نوبة بكاء على المسرح أمام الجمهور متأثرا بالمفاجأة.قررت الجهة المنظمة لحفل الفنانين اللبنانيين رامى عياش، نيكول سابا تخفيض سعر التذكرة المقرر، من 2500 إلى 1500 جنيه، نتيحة عدم بيع أكثر من نصفها.أحيت النجمة مايا دياب حفل رأس السنة بإطلالة حمراء صارخة، من دار أزياء نيكولا جبران.شهدت منطقة مارينا بخليج «أبوسومة» جنوب الغردقة، الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب بمناسبة ليلة رأس السنة، بعد أن رفض عدة عروض لإحياء الليلة خارج مصر.