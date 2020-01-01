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تقارير ومتابعات

5 مشاهد من حفلات نجوم الغناء في رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:30 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تسابق نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى على إحياء حفلات رأس السنة في فنادق المحروسة، وشهد شباك تذاكر الحفلات إقبالا من الجماهير، واختلفت المشاهد من حفل لآخر بشكل أثار الجدل على مواقع التواصل الاحتماعى.

"فستان هيفاء"
أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حفلها الغنائى، الذى أقيم فى أحد الفنادق القاهرة الجديدة، عنمدا أطلت الديفا خلال الحفل مرتدية فستانا أخضر مثيرا مع لون شعر أشقر، وغنت عددا من الأغانى المعروفة الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور، ورقصت معهم، لتستمر لمدة ساعة من الغناء.


"بكاء محمد عبده"
تأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، التي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفل غنائي، ترعاه هيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن موسم الرياض، ودخل محمد عبده في نوبة بكاء على المسرح أمام الجمهور متأثرا بالمفاجأة.

"تخفيض سعر حفلة"
قررت الجهة المنظمة لحفل الفنانين اللبنانيين رامى عياش، نيكول سابا تخفيض سعر التذكرة المقرر، من 2500 إلى 1500 جنيه، نتيحة عدم بيع أكثر من نصفها.

"إطلالة حمراء"
أحيت النجمة مايا دياب حفل رأس السنة بإطلالة حمراء صارخة، من دار أزياء نيكولا جبران.


"عمرودياب يرفض"
شهدت منطقة مارينا بخليج «أبوسومة» جنوب الغردقة، الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب بمناسبة ليلة رأس السنة، بعد أن رفض عدة عروض لإحياء الليلة خارج مصر.

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