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حوادث

الأمن العام يضبط مُطلقي النار على جواهرجي بالدقهلية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهمين بسرقة تاجر مشغولات ذهبية وإصابته برش خرطوش، في الدقهلية.

وكان بلاغ قد ورد لمركز شرطة ميت غمر، من أحد المستشفيات، يفيد بإصابة تاجر مصوغات ذهبية برش خرطوش بالرقبة والوجه.

وقال في محضر الشرطة، إنه عقب غلقه محل عمله وانصرافه منه متوجهًا لمحل إقامته، وقيادته سيارته وبحوزته بعض المشغولات الذهبية، حاول مجهولان استيقافه إلا أنه استمر في السير فأطلق أحدهما عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته، وعقب ذلك اصطدمت السيارة بشجرة في الطريق وهربا دون التمكن من سرقته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم عامل، وعاطلين، تم ضبط العامل وأحد العاطلين.

بمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهما بسابقة اتفاقه مع المتهم الهارب على سرقة ما بحوزة المجنى عليه من مصوغات ذهبية، نظرًا لكونهما مقيمان بذات القرية وعلمهما بحيازته مشغولات ذهبية، وفي سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي استعانا بشريكهما الثالث لمعاونتهما فى إرتكاب الواقعة.

تم بإرشاد العاطل ضبط السلاح الناري المستخدم وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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