حقيقة عمل جزء ثانِ من «حواديت الشانزلزيه»

أكدت المؤلفة نهى سعيد أنَّها لم تحسم قرارها في كتابة جزء ثان من مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حتى الآن، موضحة أنها تفضل التأني في اتخاذ قرار مثل هذا.



وقالت سعيد لـ"الدستور" إنها تنتظر نهاية أحداث المسلسل لرصد ردود الفعل حوله حتى آخر حلقة، وعلى هذا الأساس ستقرر الاتجاه إلى كتابة جزء ثان أو الاكتفاء بجزء واحد حفاظًا على رونقه ونجاحه.



وأضافت أنها أثناء كتابتها لم تتخيل أي فنان سوى إياد نصار ليجسد شخصية "رياض"، والذي يمثل الصراع الشديد بين الخير والشر، لافتة إلى أنها استمتعت بأجواء العمل كثيرًا أثناء التصوير رغم ضيق الوقت والذي جعل حضورها قليلًا.



وأشارت إلى أن خفة ظل الفنانين وتعاونهم الدائم ساعد على سهولة تصوير العمل في فترة وجيزة، موضحة أن مد حلقات المسلسل لـ45 حلقة بدلًا من 30 اضطرها لإضافة بعض الشخصيات لمد الأحداث تجنبًا للوقوع في فخ المماطلة.



وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت إنها تعكف خلال الفترة الحالية على تحضير أكثر من عمل فني، فتستعد لعمل درامي اجتماعي، وفيلم سينمائي.



وتابعت أنها تفكر في الفيلم كوميدي وستعلن عن تفاصيل هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها ستفجر مفاجأة كبيرة ستعلن عنها خلال أيام بخوضها عالم الغناء من خلال التلحين.

