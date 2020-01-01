تحصينات أمريكية على أسطح قريبة من السفارة ببغداد (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورًا تظهر انتشار جنود أمريكيين على سطح أحد القصور القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.



وأقيمت، صباح أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي فى محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.



واقتحم المشيعون، المنطقة الخضراء، وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الأمريكي.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبى الموالى لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة، معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.

