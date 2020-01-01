الخريطة الجديدة لـ«نجوم إف إم»

تشهد الخريطة البرامجية الجديدة لراديو "نجوم FM"، حالة من التغييرات والغيابات، حيث تشهد الإذاعة غياب كل من شريف مدكور وزهرة رامي، وانضمام كل من عصام يوسف ويوسف التهامى، والداعية رمضان عبدالمعز.



ويقدم الراديو فى خريطته الجديدة عددًا من البرامج التي تُبث لأول مرة، بينما تشهد الخريطة استمرار عدد آخر من البرامج.



وجاءت البرامج الجديدة لـ "راديو fm" كالأتي:



يقدم الإعلامى عصام يوسف برنامج "القرار".



أما يوسف التهامي وفانا إمام فيقدمان "عيش صباحك"، ويُذاع من الأحد للخميس في الثامنة صباحًا.



وتقدم آية عبدالعاطي برنامج "شغل كايرو"، ويُذاع الأحد في الثامنة مساء.



وتقدم فريدة الخادم وسارة النجار برنامج "نهاية جديدة"، ويُذاع الأربعاء في العاشرة.



ويقدم الداعية رمضان عبدالمعز برنامج "خير الكلام"، ويُذاع الجمعة في الثانية مساء.



فيما يقدم مروان قدري ويارا الجندي برنامج "كلام في الزحمة"، ويُذاع من الأحد للخميس في الخامسة مساء.



وتقدم فرح الشيمي وخالد جواد برنامج "ليه لا"، ويُذاع يوم الإثنين في الثالثة مساء.



أما رامي محسن فيقدم "نجوم لانج" على "نجوم FM"، ويُذاع من الأحد للخميس في تمام الثانية مساء.



وتستمر عدد من البرامج الأخرى في البث في مواعيدها، مثل برنامج "تربو" مع تامر بشير على راديو "نجوم FM"، ويُذاع الأربعاء في الثامنة مساء.



وبرنامج "ابقى تعالى بالليل"، ويُذاع الإثنين والأربعاء والخميس في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.



وبرنامج "في الاستاد" مع كريم خطاب، ويُذاع الإثنين في الثامنة مساء.



وبرنامج "اتفقنا" مع مريم أمين، ويُذاع الخميس في الثالثة مساء.



وكذلك برنامج "اجمد 7" مع جيهان عبدالله، ويُذاع من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء.



وبرنامج "أنا والنجوم وهواك" مع أسامة منير، ويُذاع الأحد والثلاثاء في الثانية عشر بعد منتصف الليل.



ويستمر أيضًا برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي، ويُذاع الخميس في الثامنة مساء.



وبرنامج" لدي أقوال أخرى" مع إبراهيم عيسى، ويُذاع الأربعاء في الثالثة مساء.



وبرنامج "بصراحة" مع يوسف الحسيني على "نجوم FM"، ويُذاع الأحد في الثالثة مساء.