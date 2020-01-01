رصد 3189 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأربعاء، حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة؛ لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن رصد 3189 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 79 مخالفة تجاوز سرعات و1480 مخالفة نموذج 125، 86 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى موقف عشوائى، حجز 23 توك توك مخالفة لقواعد وآداب المرور، و32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 76 دراجة بخارية وسيارة.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.