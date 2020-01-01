غلق باب التقدم للعمل كرؤساء ووكلاء لكنترولات الثانوية غدًا

تنتهي غدًا الفترة التي حددتها الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، للتقدم للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة.



وكانت الإدارة العامة للامتحانات قد فتحت باب التقدم للراغبين في العمل بالكنترولات الثانوي العامة الأربعة الرئيسية ولجان النظام والمراقبة التابعة لها يوم 30 ديسمبر الماضي، استعدادًا لامتحانات الثانوية العام التي ستنطلق في شهر يونيو القادم.



وتبدأ المقابلات الشخصية وفرز المتقدمين والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ممارستهم للأعمال التي تم ترشيحهم لها خلال نهاية الشهر الحالي.



في ذات السياق وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الجارى 2019-2020م، بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة، وذلك لأن الترم الثانى سيتم البدء فى كتابة الاستمارة الورقية، ويجب أن يكون الطالب سجل الإلكترونية أولًا حتى يستطيع كتابة الورقية.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 6 يونيو المقبل على مستوى الجمهورية.