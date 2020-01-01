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حوادث

مصرع شخص وإصابة زوجته في حادث تصادم بالغردقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب -علي عواد
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لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارتين ملاكي بالقرب من طريق "سوما باي" جنوب مدينة الغردقة.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق سفاجا - الغردقة، فانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة زوجته تحمل جنسية أجنبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي.

وأكد مصدر طبي، أن حالة السيدة مستقرة، والإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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