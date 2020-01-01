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الثقافة

سعد هنداوى مستشارًا فنيًا لملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:18 م
المخرج السينمائي
المخرج السينمائي سعد هنداوي
جمال عاشور
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قررت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، اختيار المخرج السينمائي سعد هنداوي، مستشارًا فنيًا للدورة الثالثة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس 2020.

يُذكر أن المخرج سعد هنداوي درس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما، وحصل على البكالوريوس في قسم الإخراج، ثم واصل الدراسات العليا لمدة سنتين، ليحصل على الدبلومة بقسم الإخراج، وأخرج 4 أفلام روائية طويلة، هي "للحب حكاية ـ باباراتزي" عام 2015، و"السفاح" 2009 و"ألوان السما السبعة" 2007، و"حالة حب" 2004، وأخرج مسلسلين هما "كلمة سر" ومسلسل "زى الفل".

وفي مجال التدريس وورش العمل، قام بالتدريس في عدة أماكن، منها على سبيل المثال لا الحصر: تدريس الإخراج السينمائي في first step workshop، ورشة الإخراج السينمائي لمدة شهر بسلطنة عمان والتدريس بأكاديمية رأفت الميهي، وفي معهد art lab.

وفي إدارة المهرجانات شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات، كما عمل مستشارًا ومبرمجًا لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشارًا لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشارًا ومبرمجًا للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.

وشارك سعد هنداوي في لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، وحصل على عدة جوائز كمخرج في العديد من المهرجانات، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "دعاء.. عزيزة" لمهرجان تطوان بالمغرب عام 2014، وجائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم وثائقي طويل "دعاء عزيزة" من مهرجان الأقصر، وجائزة أفضل مخرج عن فيلم "ألوان السما السبعة" من المهرجان القومي للسينما، وجائزة العمل الأول لفيلم "حالة حب" من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة التانيت الفضى عن فيلم "يوم الأحد العادي" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.

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