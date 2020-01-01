القبض على 25 سائقًا يتعاطون المخدرات على الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ200 سائق، وإثبات تعاطى 25 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لأصحابها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 4 دراجات بخارية دون تراخيص ولوحات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والعرض على النيابات للتحقيق.