أمين «صوتك حر» يطالب بإعادة النظر في توسعات النزهة ومصر الجديدة

ناشد أحمد صابر، أمين عام حركة "صوتك حر"، المسئولين بمحافظة القاهرة بالنظر إلى التطورات التي يشهدها حي مصر الجديدة والنزهة، وذلك بعد بدء أعمال التطوير منذ أكثر من عام، بتوسعة الحارات في الطريق دون وجود كوبري مشاة أو مطبات معدنية، ما أسفر عن حوادث طرق وسقوط ضحايا في الطريق.



وطالب صابر، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، باتخاذ قرار بعمل مطبات مؤقتة حتى لو معدنية بطريق النزهة، كما طالب الجهات المعنية والقائمة على هذا المشروع بإعادة النظر إلى هذا الطريق من جديد.



أوضح أن أهالي منطقة ألماظة، وقع عليهم الضرر من هذه التوسعات، "يستغيثون من هذه التعديلات على الطريق، علما بأن التعداد السكاني لسكان ألماظة، هو ثلث سكان مصر الجديدة، وهو عدد لا يستهان به، لذلك أناشد المسؤولين بإعادة النظر في هذا الطريق، وإيجاد الحلول بشأنه، والسماع لاستغاثة أهالي ألماظة".



وأكد صابر أنه مع تطوير حي مصر الجديدة وبشدة، مشيدًا بهذا المشروع، وسرعة الانتهاء منه هو شيء مطلوب جدا، ولكن لحين الانتهاء من هذا المشروع القومي، يجب على الجهات التنفيذية حماية المارة من الحوادث والموت.