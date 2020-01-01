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مصر

النقل: تطوير السكة الحديد يتطلب العمل على مدار الساعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:10 م
جريدة الدستور
علا غزال
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عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة، والتي ستسهم في تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية، الذي ينقل ملايين الركاب سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الساعة، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة من خلال انضباط مواعيد قيام القطارات وتوافر منافذ عديدة لشبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والمتوسطة، لتسهل حصول الراكب على التذكرة وإدخال عربات محسنة ومطورة على عدد من الخطوط، ووصول الدفعة الأولى من جرارات جنرال إليكتريك وعددها 10 جرارات، وإدخالها الخدمة والتحسن الكبير في مستوى نظافة القطارات والمحطات.

وأشار إلى أنه من المستهدف في عام 2020 أن يشهد الراكب طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة من خلال توالي وصول الجرارات الجديدة وزيادة أعداد الجرارات التي تتم إعادة تأهيلها، ووصول دفعات من الـ1300 عربة سكة حديد جديدة التي تم التعاقد عليها، والتقدم في منظومة تطوير وتحديث المزلقانات والمحطات، والانتهاء من عدد كبير من قطاعات مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديد، وهو الأمر الذي يتطلب الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بكافة المشروعات والتعاقدات التي أبرمتها الهيئة.

واستعرض وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بكافة مشروعات الهيئة، من بينها مشروع توريد 4 ماكينات لهندسة السكة وموعد توريد ماكينة فحص السكة التي تم التعاقد عليها، والتي ستسهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد.

كما تابع الوزير معدلات نقل البضائع بالسكة الحديد، وموقف توريد عربات البضائع التي تم التعاقد عليها، حيث أوضح مسئولو السكة الحديد أنه تم استلام 75 عربة، ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد 140 عربة بضائع.

وأكد الوزير أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، من أجل تخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع استعرض الوزير خطة تطوير ورش السكة الحديد وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، حيث أكد أن هذا التطوير يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد.

وكان الوزير قد استبق الاجتماع بتفقد محطة مصر، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، وانتظام جداول التشغيل، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

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