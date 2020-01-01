صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية بجامعة المنصورة

وافق رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالجامعة، والمنتهى خدمتهم طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي كان قبل العمل بأحكام هذا القانون.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن القرار سيتم تنفيذه دون اللجوء لأية دعاوى قضائية أو اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالجامعة حسب رغبة المستحقين ووفقا للقواعد المنظمة لذلك.