شاهد.. كيف احتفل العالم بأعياد رأس السنة؟

دول احتفلت برأس السنة الثلاثاء









احتفلت جزر ساموا وتونجا في الخامسة صباحا، بينما احتفلت بعض الجزر في نيوزيلندا في الخامسة وخمسة عشر دقيقة صباحا، بينما احتفلت في السابعة صباحا بعض الأماكن في روسيا.











واحتفلت أستراليا وسبعة مدن أخرى بمن فيها ملبورن وسيدني برأس السنة الجديدة في تمام الثامنة صباحا، وفي العاشرة صباحا احتلفت اليابان وكوريا الجنوبية بعيد رأس السنة.







دول تحتفل برأس السنة في الأول من يناير









مظاهر الاحتفال





كشفت شبكة" سي إن إن الامريكية"، عن طرق احتفال دول العالم بأعياد رأس السنة، رغم اختلاف توقيت الاحتفال بدقائق بل وبساعات، حيث احتفل العالم برأس السنة في 36 ساعة تقريبا.أما الصين والفلبين فقد احتلفوا في تمام الحادية عشر صباحا، وميانمار وجزر كوكو فقد احتلفت في الساعة الثانية عشر والنصف مساء وبنجلاديش في الواحدة والربع مساء وسريلانكا والهند في الواحدة والنصف مساء.احتفلت المكسيك وبعض الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الواحدة صباحا من اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير من عام 2020، بينما احتفلت الاسكا وبعض المناطق الفرنسية في الرابعة صباحا، وهوواوي في الخامسة صباحا.