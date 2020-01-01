تأيد حبس قيادي إخواني عامين مع الشغل في الإسكندرية

قرر المستشار مصطفى مرسي، رئيس محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأييد حبس قيادي بالجماعة الإرهابية عامين مع الشغل؛ لاتهامه بتنظيم مظاهرات معادية للدولة والنظام وتعطيل حركة الطريق والهتاف بعبارات مناهضة للجيش والشرطة.



وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوجود مظاهرة لجماعة الإخوان بالطريق العام ورفعهم شعارات خاصة بهم وترديد عبارات مناهضة للجيش والشرطة وتعطيل حركات المرور وترويع المواطنين.



تم عمل كمين وألقي القبض على "صابر محمود محمد"، قيادي بالجماعة الإرهابية، أثناء محاولة استقلاله سيارته وتمكن باقي المتظاهرين من الهرب، وبتفتيش سيارته عثر على هارد خارجي وجهاز حاسب لومي، وبمواجهته اعترف بانتمائه للجماعة الإرهابية وأنه نظم التظاهرة وجمع المتظاهرين.



وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك في ثورة 25 يناير بتكليف من قيادات الجماعة الإرهابية وقام بالتظاهر وقطع الطرق وتخريب المنشأت العامة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.