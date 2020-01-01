تداول 460 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 460 شاحنة بضائع و26 سيارة.



وأشار بيان صادر من المركز الإعلامي، اليوم الأربعاء، إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينة Dagam، وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، والسفينتين أمانة، ونما إكسبريس قادمتين من ميناء ضبا السعودى.



وغادرته السفينة "عزيز إكسبريس" والسفينة "بوسيدون إكسبريس".



كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينة "سينا" بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة "كوين نفرتيتي".