اعترافات سارقي البترول في الإسماعيلية

أدلى المتهمون بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات البترول بالإسماعيلية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.



حيث أكدوا أن حاجتهم للمال دفعتهم لسرقة المواد البترولية من أجل تحقيق الثراء السريع، وأنهم في سبيل تحقيق مآربهم خططوا لاستهداف خططوا البترول في المناطق الصحراوية والنائية، ويسرقونها عن طريق كسرها وشفط المواد البترولية.



وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة القنطرة شرق، من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة سرقة كمية من المواد البترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات البترول بالإسماعيلية.



كان مركز شرطة القنطرة غرب، مديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغا من أحد المسئولين بإحدى شركات البترول بالإسماعيلية، يفيد اكتشافه وجود كسر بخط المواسير التابع للشركة عمله الكائنة بدائرة المركز، والقادم من السويس إلى بورسعيد، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بماسورة السولار الخاصة بالشركة وعُثر على حفرة بقطعة أرض زراعية تمر عليها ماسورة الغاز.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمديرية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص من بينهم مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه" مقيمين بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة المواد البترولية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.