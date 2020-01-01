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حوادث

تجديد حبس شقيقين نصبا على سائق في 50 ألف جنيه بالتجمع

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:13 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس سيدة وشقيقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على سائق وإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية والاستيلاء منه على 50 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود بلاغ من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتلقيه إخطار من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية بدائرة القسم، بوجود مشاجرة داخل الفندق.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول "إبراهيم. ق. ا" 31 سنة، سائق، ومقيم في شبين الكوم بالمنوفية، وطرف ثان "جميلة. ع. ب"، 31 سنة، ومقيمة محل البلاغ، وشقيقها "يونس" 24 سنة، ومقيم بذات العنوان.

وبسؤل الأول قرر بسابقة تعرفه على الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واللذان قررا له بحضورهما للبلاد بغرض السياحة، وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ، وسداد قيمة الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق، وعقب ذلك أوهماه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على 50 ألف جنيه، إلا أنه ارتاب في أمرهما فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي إلا أنهما رفضا ذلك، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الأول أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام.

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