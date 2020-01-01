جامعة القاهرة تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة

أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2019 التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية.



ففى جوائز النيل في مجال العلوم، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتورة رشيقة الريدي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور رضوان صدقي فرج في مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمد شريف عمر في مجال العلوم الطبية، والدكتور سعد مجاهد الراجحي في مجال العلوم الهندسية.



وفى جوائز النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتورة لطيفة إبراهيم النادي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور مظهر فوزي عبدالله في مجال العلوم الزراعية، والدكتور جلال الدين السعيد في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد محمد سليمان في مجال العلوم الهندسية.



وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتور عيد حسن عبدالرحمن ضحا للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور جمال الباروطي في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة ليلى عبدالمطلب سليم فى مجال العلوم الطبية، والدكتور ياسر مصطفى قدح في مجال العلوم الهندسية.



وفي جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور أحمد جلال حلمي للجائزة في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد محمود مصطفى أبوالعنين في مجال العلوم الزراعية، والدكتور وحيد حليم دوس فى مجال العلوم الطبية، والدكتور نبيل محمود عبدالمنعم في مجال العلوم الهندسية.



وفي جائزة الرواد، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتورة نادية اسكندر زخاري للجائزة في مجال العلوم الزراعية، والدكتور علاء الدين عبدالمعطي عيسى في مجال العلوم الزراعية، والدكتور حسام أحمد موافي في مجال العلوم الطبية، والدكتور فتحي حسن صالح في مجال العلوم الهندسية.



وبالنسبة لجائزة المرأة التقديرية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتورة نجلاء عبدالمنعم عبد الله للجائزة في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة مرفت وجيه مطر في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة سحر عبدالمنعم عطية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة نجلاء أنور الأهواني في مجال العلوم الاجتماعية.



وفي جائزة النيل للمبدعين المصريين التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الفنان الدكتور يحيى الفخراني للجائزة في مجال الفنون، والدكتور أحمد إبراهيم درويش في مجال الآداب، والدكتور فتحي إسماعيل والي في مجال العلوم الاجتماعية.



وفي جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الفنان حسين الجاسمي للجائزة من دولة الإمارات في مجال الفنون، والدكتور فتحي التريكي الأستاذ من دولة تونس في مجال الآداب، والدكتور رضوان السيد من دولة لبنان في مجال العلوم الاجتماعية.



وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الفنان أشرف زكي للجائزة في مجال الفنون، والدكتور عبدالله عبدالفتاح التطاوي في مجال الآداب، والدكتور معتز سيد عبدالله في مجال العلوم الاجتماعية.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.



وأوضح الدكتور الخشت أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز، وضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما. وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز.