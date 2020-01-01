التنظيم والإدارة ينقل 189 موظفًا لـ«الشهر العقاري»

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز أنهى إجراءات نقل 189 موظفا إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتم إرسال الموافقة على نقلهم إلى وزارتي المالية والعدل.



وقال رئيس الجهاز إن إنهاء إجراءات نقل الموظفين جاءت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 والخاص بالموافقة على نقل 1102 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وافق على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية إلى مصلحة الشهر العقاري، لسد العجز في أعداد موظفي المصلحة.