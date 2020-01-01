وسائل إعلام: أنباء عن نقل السفارة الأمريكية من بغداد إلى أربيل

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن أنباء عن احتمالية نقل السفارة الأمريكية من بغداد إلى أربيل، وفقا لفضائية "الحدث".



وقال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستحمي كل رعاياها في العراق، مهما كلفها الأمر.



وأبلغ وزير الخارجية الأمريكية، رسالة لزعماء العراق أن أمريكا ستحمي وتدافع عن مواطنيها، مضيفا أن رئيس العراق برهم صالح ورئيس حكومته عادل عبد المهدي، أكدا أنهما سيضمنان أمن الأمريكيين.



وقام عدد من المحتجين يرشقون السفارة الأمريكية بالحجارة، وأخلت القوات الأمريكية الموظفين الأساسيين بالسفارة في بغداد، واتخذت إجراءات تحسبا لأي رد.



ويقود المظاهرات كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.



وأكدت مصادر عراقية، أن مجموعة من المناصرين لكتائب حزب الله بالعراق، بدأوا في نصب خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأميركية في بغداد.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر.