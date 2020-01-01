3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز البلينا في سوهاج.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء سير سيارة قيادة "ع. ج" 35 عامًا، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي الأيسر، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.



ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، و"م. ع" 30 عامًا، عامل، و"م. ع" 20 عامًا عامل، بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

