ثقافة المنيا تؤكد على توطيد أواصر التسامح بين الناس

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة مغاغة يومًا ثقافيًا فنيًا متنوعًا بقرية كوم الحاصل، تضمن ورشة فنية بعنوان "التسامح" مع المدرب توفيق عبدالوهاب، إلى جانب محاضرة بعنوان "تعريف التسامح وبيان مظاهره" حاضرها الدكتور نصر الدين عبدالعظيم.



وتحدث عن التسامح، قائلًا: "إنه من صفات الأقوياء، وكل فرد يسامح أخيه لوجه الله قبل لقاء الله، والتسامح من أسمى الصفات التي أمرنا بها الله عزّ وجلّ ورسولنا الكريم، فالتسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين ووضع الأعذار لهم، والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلًا من التركيز على عيوبهم وأخطائهم".



وأضاف: "فالحياة قصيرة تمضي دون توقف فلا داعي لنحمل الكُره والحقد بداخلنا، بل علينا أن نملأها حب وتسامح وأمل حتى نكون مطمئنين مرتاحي البال، وهو يقرب الناس لنا ويمنحنا حبهم، قال تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) صدق الله العظيم، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".



وتابع: "الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس، وإذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرًا فقل لعل له عذرًا لا أعلمه حتى يسود الود والإخاء والتعاون في المجتمع.



عقد بيت ثقافة مطاي ندوة أدبية بعنوان "شباب المبدعين"، وذلك بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين منهم، "محمد رشدي عبدالباسط، الدكتور موسى نجيب موسى ناصر عاشور، الدكتور محمود قطب، علي أحمد خليفة، هاني رمضان، محمد كمال"، حيث قدموا بعضًا من قصائدهم المتنوعة واكتشاف المواهب الشابة منهم.