هكذا احتفلت الكوريتان بالعام الجديد 2020 (فيديو)

عرضت فضائية "EURONEWS"، مقطع فيديو، من احتفال الكوريتين بحلول العام الجديد 2020، حيث تجمع آلاف الكوريين الجنوبيين في شوارع العاصمة الباردة سول، وضربوا أجراس بوسينجاك، في تقليد سنوي احتفالًا بحلول العام الجديد.



وشارك في الاحتفال في العاصمة شخصيات شهيرة منها نجم البيسبول هيون-جن ربو، وشخصية البطريق العملاقة بنجسو الذي يعدّ إحدى أشهر الشخصيات التلفزيونية في البلاد.



أما الكوريون الشماليون، فاجتمع الآلاف منهم في العاصمة بيونجيانج وشهدوا فعاليات عرض ضخم للألعاب النارية.



وكان الإعلام الحكومي بطبيعة الحال الطرف الوحيد الذي بث صور الاحتفالات، وذلك بسبب إلغاء الاحتفال السنوي الذي كان يُقام في حديقة إيمجنجاك الحدودية مع الجارة الشمالية بسبب تفشي فيروس حمى الخنازير الإفريقية.