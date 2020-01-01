«بورش» تكشف النقاب عن نظام مراقبة سلامة الركاب الجديد

كشفت شركة "بوش" الألمانية النقاب عن نظام لمراقبة ركاب السيارة، يهدف لرفع درجة السلامة والأمان من ناحية، وزيادة سبل الراحة من ناحية أخرى.



وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام المراقبة المعتمد على الكاميرات يركز في المقام الأول على قائد السيارة ويراقبه عبر كاميرا مثبتة في المقود، ويعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وسيتمكن النظام من اكتشاف تعب قائد السيارة أو تشتت انتباهه، ومن ثم يقوم بتحذيره كيلا يقع في مواقف حرجة تشكل خطرا على حياته وحياة الركاب، كما أنه يقوم في حالات الضرورة بخفض سرعة المركبة.



كذلك يقوم النظام أيضا بمراقبة الراكب الأمامي وركاب المقاعد الخلفية بواسطة كاميرا إضافية مثبتة بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية، حيث تسمح التقنية بتعديل حزام الأمان والوسائد الهوائية بما يناسب الموقف الحالي للركاب.



وإذا تم نسيان الطفل في المقاعد الخلفية، فيمكن إرسال التحذيرات المناسبة إلى الهاتف الذكي للوالدين أو حتى إلى خدمات الطوارئ.



ومن التطبيقات الأخرى، التي تعمل على توفير سبل الراحة، أن النظام يمكنه التعرف على أكثر من قائد للسيارة وتحديد برامج تشغيل مختلفة والإعدادات المفضلة لكل قائد بشكل أوتوماتيكي مثل ضبط المقعد أو المقود أو نظام الصوت، كما تتيح التقنية أيضا التحكم في وظائف السيارة بالإيماءات.