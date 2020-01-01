اختناق 6 من أنصار «الحشد» في العراق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 من صفوف أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالاختناق، جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع في محيط السفارة الأميركية في بغداد، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز".



وأطلقت قوات الأمن العراقي الغاز المسيل للدموع على المحتجين؛ لوقف الشغب عند السفارة الأمريكية بالعراق.



ونجحت قوات الأمن العراقي، في السيطرة وإخراج المحتجين من حرم السفارة الأمريكية، بعد أن هاجم المحتجون البوابة الرئيسية للسفارة، أمس الثلاثاء.



وأكدت مصادر عراقية، أن مجموعة من المناصرين لكتائب حزب الله بالعراق، بدأوا في نصب خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأميركية في بغداد.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد الماضي، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.