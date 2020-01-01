حملات مرورية مكثفة فى بداية العام الجديد بكفرالشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في أول أيام العام الجديد 2020م؛ لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، ما بين مخالفات الانتظار الخاطئ، ومخالفات نموذج 125، ومخالفات تصوير كاميرات، والتحدث فى الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية، والسير يسار الطريق، وحجز توك توك، ومخالفات عدم تشميع الحمولة.



ومن جانبه، وجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن، بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد.