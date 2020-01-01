التحالف يسلم «قسد» 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية

وصلت 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور السورية.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقًا لقنوات روسية، اليوم الأربعاء - أن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر "الوليد" الحدودي مع إقليم كردستان العراق.



وأشار إلى أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي؛ دعمًا لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة (هيمو) بالقامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.