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مصر

ضبط 154 قضية تموينية في سوهاج

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وذلك بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد محمد نصحي مدير الإدارة، والمقدم محمد اللبيشي وكيل الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 154 قضية تموينية، منها قيام المدعوة "يامنة ش ع ك" 34 سنة، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج، بتجميعها 8 أطنان دقيق بلدي مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط "20" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 15" قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"17" قضية عدم حمل شهادة صحية و"23" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"12" قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"11" قضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز.

كما ضبطت "10" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و"9" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"9" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 12" قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و"8" قضايا عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش، و"7" قضايا إدارة منشأة دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.

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