وزيرة الصحة فى الأقصر خلال أيام

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمحافظة الأقصر أول الأسبوع المقبل؛ لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أول مارس المقبل.



وكانت الوزارة أكدت أن الهدف من زياراتها المتكررة لمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، هو التأكد من جدارة الخدمة الطبية المقدمة وتطوير المنشآت بما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمة صحية.



وأشارت إلى أنه سيتم تحصيل مساهمات المواطنين بالمنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد بدايةً من أول يناير الجاري، على أن تتحمل الدولة غير القادرين، بما يضمن استدامة المنظومة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.