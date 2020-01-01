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فحص 8 ملايين مواطن.. أبرز أنشطة صحة أسوان في 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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مع قدوم العام الجديد، نستعرض أبرز الأنشطة والحملات والمبادرات، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال عام 2019، وهى كالتالى:

فحص عدد 831،102 مواطن خلال حملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي، والكشف على عدد 136116 طالب خلال حملة الكشف المبكر عن أمراض، بالإضافة إلى إطلاق حملة الكشف عن أمراض ( التقزم – السمنة – الأنيميا ) لطلاب المرحلة الإبتدائية.

• تجريع عدد 194966 طالب خلال الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية لطلاب المدراس الإبتدائية.

ومن ضمن الحملات أيضًا، تطعيم 246429 طفل خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتجريع 173160 مواطن حملة العلاج الجموعي للمواطنين وتلاميذ المدارس ضد البلهارسيا.

كما شهد إطلاق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بدء التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إطلاق المحور الثالث لحملة 100 مليون صحة للقضاء علي الفيروسات الكبدية، وذلك عن طريق حملات التوعية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

ومن ضمن المبادرات أيضًا، أطلاق مبادرة الكشف المبكر لأمراض السمع وعلاجه لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة ( أيامنا أحلى) والتي تهدف إلي زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، بجانب أطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

أما بالنسبة لمدارس التمريض، تم افتتاح 4 مدارس تمريض جديدة وهم: مدرسة تمريض بنات بأبو الريش، مدرسة تمريض دراو المشتركة، ومدرسة تمريض بلانة المشتركة، ومدرسة تمريض الرديسية المشتركة، بالإضافة إلى أنه تم زيادة 11 فصل إضافي في عدد من المدارس الأخري.

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