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حوادث

وزير العدل يبحث سبل التعاون في تسليم المجرمين مع سفير المجر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، في ديوان عام الوزارة، السفير بيتر كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة؛ تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي.

وأكد وزير العدل - خلال اللقاء - تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

تناول اللقاء بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصًا في مجال تسليم المجرمين، وسبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.

كما طلب السفير دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين، لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثًا.

وأصدر وزير العدل تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الأوراق الخاصة بهذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها في تطوير مرفق السكك الحديدية.

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