حملة لتحصيل الرسوم المتأخرة على المحال التجارية في بورسعيد

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن إدارة تفتيش رخص المحلات بالحي شنت حملة مكثفة لتحصيل الرسوم المتأخرة على المحال التجارية الواقعة داخل نطاق الحي.



وأشار "قاسم"، في تصريحات صحفية، إلى أن إدارة تفتيش الرخص قامت بلصق إنذارات على واجهات المحال المغلقة لإعلام أصحابها بضرورة التوجه إلى الحي لسداد الرسوم المتأخرة عليهم، لافتًا إلى أنه فى حال عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين، وأنه لا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة.



وأكد رئيس الحى على أن عملية تحصيل المتأخرات من أصحابها وتوريدها يتم بأمر توريد للخزينة بالمركز التكنولوجي، وإدخال ما تم سداده على النظام الالكتروني المرتبط بالمركز التكنولوجي بالحي.‎