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مصر

من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة

«ممشى أهل مصر».. «مدبولي» يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:47 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العام الجديد في الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل " ممشى أهل مصر".

جاء ذلك بصحبة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة التفقدية، أن الحكومة وضعت مخططا شاملا للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، تحت مسمى مشروع "ممشى أهل مصر"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك من خلال إنشاء لسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل، فضلا عن أنه سيسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، ويعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي لها، وذلك تماشيا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات.

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروع تطوير كورنيش النيل يأتي في إطار تكليفه لمعهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النهر الرئيسي، وفرعيه، واستخدامها في إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال تجميل للمساحة غير المستغلة من أراضي منافع الري، واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك؛ وهو ما يعمل على تحقيق عائد سنويّ للدولة.

من ناحيته، استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر" في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1،8كم، مؤكدا أن تطوير المشروع في هذه المسافة سيكون نموذجا تجريبيا، تمهيدا لتطبيقه في المناطق المطلة على النيل بباقي المدن التي يمر بها النهر على مستوى الجمهورية.

وأشار عاصم الجزار إلى أن مشروع تطوير الكورنيش في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى إمبابة يتضمن مشروع ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4،7 كم ومتوسط عرض الممشى العلوي 4،5 م، في حين يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6،5 م.

ولفت "الجزار" إلى أن المشروع يشمل إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحا بمساحة 275 م، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، ونوافير مائية.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير النيل في هذه المسافة، أشار اللواء إيهاب الفار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الخوازيق الشاطئية بإجمالي 6261011، كما تم تنفيذ أعمال الخوازيق النيلية بإجمالي 132 832، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100%، للمباني: 2، و3، و4، و5، و7، و8، و9، و12.

لفت "الفار" إلى أنه جارٍ الانتهاء حاليا من أعمال الهيكل الخرساني لمبانٍ أخرى وهي: 1، و6، 10و، و11، و13، و14، و15، و3 جراجات، فضلًا عن الانتهاء من تصميم أعمال الكتروميكا والبدء في التنفيذ، وكذلك اعتماد كافة عناصر التشطيبات من الاستشاري العام، وأشار إلى أن مشروع التطوير تم إسناده إلى إدارة المهندسين العسكريين، وتم بدء العمل في تنفيذه في 17 أغسطس 2019.

وعقب اطلاع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع من خلال الشرح، قام بصحبة المسئولين المرافقين له بجولة نيلية؛ للوقوف على الأعمال التي تم بدء العمل بها في مشروع التطوير في هذه المناطق على أرض الواقع، وكلف رئيس الوزراء أثناء الجولة بتصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل، والتي ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى.

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