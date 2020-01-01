مايسة عطوة تزور كنيسة الملاك ميخائيل بمناسبة السنة الجديدة

حرصت النائبة مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، ورئيس كتلة "ستات وشباب أد التحدي"، على زيارة كنيسة الملاك ميخائيل عبيد، بأم المصريين في الجيزة، للاحتفال برأس السنة الميلادية.



اصطحبت النائبة وفدًا من كتلة "ستات وشباب أد التحدي"، لتهنئة الأخوة الأقباط برأس السنة، والحرص على مشاركتهم الاحتفال بها.



وتوجهت النائبة بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأخوة الأقباط، بالعام الجديد، متمنية كامل التوفيق للدولة المصرية في تحقيق نجاحات اقتصادية ومزيدًا من الاستقرار السياسي.



وطالبت المصريين بمزيد من العمل لخدمة الوطن والحرص على استقراره، مناشدة الحكومة بالانحياز للمواطن في العام الجديد وتعويضه أزمات الإصلاح الاقتصادي.