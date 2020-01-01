إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم - القصير، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لهم.



تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم - القصير، فتم الدفع بسيارتي إسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور.



وانتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحاث، وفتح الطريق أمام المارة، وجار تحرير محضر بالواقعة.