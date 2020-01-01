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فتح في ذكرى انطلاقها: القدس بوصلتنا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ55، إنها على عهد وقسم الشهداء والأسرى "باقية"، وأن البوصلة ستبقى موجهة نحو القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأوضح عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، أن فتح التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965، وهي تواجه كافة التحديات الداخلية والدولية المتعددة، وتقاتل بقرارها الوطني المستقل، وبإيمان عميق بأرضها ووطنها فلسطين، وترفض مشروعات روابط القرى العميلة، التي تطل علينا هذه الأيام بحلة جديدة تحت مسمى صفقة العار، فإنها تؤكد أن مصير هذه المشاريع ومنفذيها أيا كانوا إلى مزبلة التاريخ مع العملاء والخونة، وأن النضال لا يستبدل بالمال وبالمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال: "أي نضال أو بوصلة لا تتجه نحو القدس، فهي بوصلة مشبوهة وعليها مليون علامة استفهام، والقدس هي عنوان نضالنا وكفاحنا ووجودنا وتاريخنا ومستقبلنا، ومن أجلها نأخذ كافة القرارات المصيرية، ونضحي بأغلى ما نملك"، مشددا على أن المسيرة سائرة ومستمرة حتى تحرير القدس ورفع العلم الفلسطيني.

وترحمت حركة فتح على شهداء الثورة الفلسطينية وشهداء فلسطين جميعا، ونستذكر سيد الشهداء ياسر عرفات، فإننا من خلال ذكراه العطره الطيبة نستلهم القوة والعزيمة والإرادة، ونؤكد أن خلفه الرئيس محمود عباس يسير على خطاه بإرادة لا تلين، معاهدة أسرانا البواسل الأبطال أنها ماضية في مسيرة النضال والتضحية للوصول إلى الأهداف التي انطلقنا من أجله.

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