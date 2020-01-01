ضبط 7 سائقين تحت تأثير المخدرات فى أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة لفحص سائقي السيارات في مختلف الكمائن على مستوى المحافظة، للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.



وتضمنت الحملة فحص 25 سائق سيارة، بكمائن: أبوسمبل، غرب أسوان، وبلانة، وأسفرت نتائج الفحوصات عن رصد 7 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "الحشيش، والبانجو، والأفيون، والأقراص المخدرة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة.