تصادم يشل المرور بمحور صفط اللبن

توقفت حالة المرور أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، في الاتجاه المؤدي لجامعة القاهرة بسبب ووقوع تصادم بين عدة سيارات ملاكي.



تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم ومصابين على طريق محور صفط اللبن، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام؛ لإسعافهم، وتيسير حركة المرور.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.