إحالة عصابة سرقة الحقائب بالأميرية للمحاكمة

قررت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة أمام محكمة الجنح؛ بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث بشارع السواح، تمكنوا من ضبط كل من: "سيني. ب"، 27 سنة عاطل، و"محمد. م"، 18 سنة سائق توك توك، أثناء استقلالهما دراجة بخارية "توك توك " قيادة الثاني ويعمل عليه كسائق، وبحوزتهما 3 حقائب حريمي.



وباستجوابهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف)، باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأضافوا بأنهم كانوا فى سبيلهم للإبلاغ، وجاري تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.