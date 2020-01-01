حصيلة جديدة: 15 قتيلا في «حرائق أستراليا»

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، وفاة شخص ثالث جراء حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد هذا الأسبوع، بالإضافة إلى فقدان شخص رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا، بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.



وقال نائب مفوض شرطة ولاية سيدني جاري ووربويز، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "نعلن اليوم وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة الحرائق على الساحل الجنوبي، ليصل إجمالي عدد الضحايا حتى الآن إلى 15 شخصا"، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة، وأضاف أن الشخص الرابع المفقود (يبلغ من العمر 72 عاما) لم تستطع السلطات الوصول إليه.



وطالت ألسنة النيران - التي أججها ارتفاع درجات الحرارة - بلدات بأكملها أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، وهو ما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ.



ودمرت الحرائق أكثر من 10 ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.



ولقى 12 شخصا حتفهم في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء.