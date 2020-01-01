الاحتلال يستولي على 5 مساكن في بادية القدس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 5 مساكن وخط مياه بلاستيكي في منطقة المنطار من بادية القدس.



وأفاد المتحدث باسم الاعتصام في المنطار يونس جعفر لـ"وفا"، بأن قوات جيش الاحتلال، داهمت منطقة المنطار واستولت على 5 مساكن تعود لعدد من المواطنين، وخط مياه بلاستيكي.



وأضاف، أن قوات الاحتلال هددت بسحب خط مياه آخر في أراضي برية السواحرة التي تمتد حتى منطقة المالح في البحر الميت ويبلغ طوله 7 كيلو متر.