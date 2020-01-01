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عالم

أحوال تركية: تدخل أردوغان في ليبيا زاد من عزلته

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:56 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشفت موقع أحوال التركي، أن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في ليبيا "عزلته" داخل وخارج بلاده، حيث يواجه أردوغان حالة رفض كبيرة من الداخل التركي ومن الدول الأجنبية التي كانت تعتبر حليفة لتركيا من فترة مضت.

تابع التقرير، أن رغبة أردوغان في إرسال قوات تركية إلى ليبيا للوقوف مع حكومة الوفاق ضد حكومة حفتر المدعومة من كل من مصر وفرنسا، دولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، أمر جلب لأردوغان المزيد من العزلة العالمية.

العزلة الخارجية

في أول ردود الفعل العالمية على قرار أردوغان، طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، عندما زار قبرص الأسبوع الماضي من وزير الخارجية القبرصي أن يطلب من الاتحاد الأوروبي سحب اعترافه بحكومة طرابلس.

فيما تهدد خطط أردوغان في ليبيا تقارب البلاد مع روسيا، التي تدعم قوات حفتر في ليبيا، فقد صعدت روسيا من هجومها على محافظة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون المدعومون من تركيا، في سوريا، كما أرسل أردوغان وفدا إلى موسكو الأسبوع الماضي لمناقشة أمر ليبيا وسوريا، لكن الجانبين لم يتفقا، فيما فر أكثر من 200 ألف شخص بالفعل من القتال في إدلب نحو الحدود التركية.

وفي سياق متصل، فقد أصبحت زيارة بوتين المقررة لتركيا لفتح خط أنابيب الغاز الطبيعي "TurkStream" من الأمور المهددة الآن، وبينما قام أردوغان بزيارة مفاجئة إلى تونس الأسبوع الماضي، من أجل موافقة الحكومة التونسية على فتح ممر لنقل الدعم العسكري إلى الجيش الوطني،
نفت الرئاسة التونسية أي اتفاق من هذا القبيل.

وهكذا وجدت الحكومة التركية نفسها معزولة عن سياستها الطموحة تجاه ليبيا، داخل البلاد وخارجها، ولكن في الشرق الأوسط، قطر هي الدولة الوحيدة التي تدعم تركيا في ليبيا.

العزلة الداخلية

كان حزب الشعب الجمهوري، قد دعم في السابق اقتراحات لإرسال قوات إلى الخارج، بما في ذلك العمليات العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا، لكن الحزب يعارض بشدة نشر جنود أتراك في ليبيا، وتعتبر موافقة المعارضة مهمة للحكومة، لأنه بخلاف ذلك سيتعين عليها تحمل المسؤولية وحدها إذا سارت الأمور بشكل خاطئ في ليبيا.

كما عقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش اوغلو، اجتماعات مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوغلو، لكنه فشل في إقناعهم بالتخلي عن معارضتهم للنشر.

يقول حزب الشعب الجمهوري، إنه ينبغي مناقشة نشر ليبيا في جلسة مغلقة للبرلمان والتصويت بالاقتراع السري، ويعتقد حزب الشعب الجمهوري أن بعض أعضاء الحزب الحاكم سيصوتون ضد الاقتراح، لكن أردوغان ومسؤولي حزبه أصروا على إجراء اقتراع مفتوح.

كما تضر سياسات أردوغان العدوانية في المنطقة بالأعمال التجارية التركية، وخاصة صناعة البناء والتشييد، في الوقت الذي تكافح فيه تركيا لعكس التراجع الاقتصادي العام الماضي، قال مدحت ينيجون، رئيس اتحاد المقاولين في تركيا، في 27 ديسمبر، أن القطاع الذي جمع في الماضي 30 مليار دولار سنويًا من خلال مشروعات في الخارج، سينتهي عام 2019 بعائد قدره 19 مليار دولار فقط من هذه العقود.

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