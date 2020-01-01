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الصحة

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:59 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجدت دراسة مراجعة أن الأطفال الذين يشربون الحليب كامل الدسم لديهم فرص أقل بنسبة 40 % في زيادة الوزن أو السمنة مقارنة بالأشخاص الذين شربوا الحليب قليل الدسم.

نشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وقادها مستشفى سانت مايكل للوحدة الصحية في تورونتو بكندا، وأجريت من خلال تحليل 28 دراسة أخرى من سبع دول مختلفة شملت استكشاف العلاقة بين الأطفال الذين يشربون حليب البقر ومخاطر تعرضهم للسمنة أو زيادة الوزن.. لم تظهر أي من الدراسات الـ 28 التي شملت ما مجموعه 21000 طفل حتى عمر 18 عامًا أن الأطفال الذين يشربون الحليب قليل الدسم لديهم احتمالات أقل من السمنة أو زيادة الوزن.

على العكس من ذلك، أشارت 18 دراسة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الحليب كامل الدسم لديهم احتمال أقل لفرط الوزن أو السمنة.

وقال الدكتور "جوناثون ماجواير"، الباحث الرئيسي في الدراسة "غالبية الأطفال في كندا والولايات المتحدة يستهلكون حليب البقر يوميا".

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