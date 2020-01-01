تامر حسنى تريند "تويتر" فى ليلة رأس السنة

رغم الاحتفال بليلة رأس السنة بين حفلات كبار المطربين، حقق فيلم "الفلوس" لتامر حسني تريند جديد، واحتل صدارة تويتر بهاشتاج فيلم "الفلوس" يليه تريند سنة جديدة ٢٠٢٠.



بجانب تحقيق أغنيه تامر الجديدة "حلو المكان" التي أصدرها قبل طرح الفيلم بأيام قليلة كأغنية منفردة أفضل أغنية في عام ٢٠١٩ في استفتاء أجرته موقع برنامج عرب وود الفني.



على جانب آخر احتفل تامر حسني منذ قليل مع جمهوره في الإمارات بليلة رأس السنة من خلال حفل جماهيري ضخم قدمه بأبو ظبي، تزامنا مع اختيار أحد المتاجر الإلكترونية تيك توك تامر حسني لدخول تحدي إنساني للجمهور العالمي كونه واجهة عربية للعالم لهذا العام، وذلك بعد اختيارها للنجم ويل سميث العام الماضي.