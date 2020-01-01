جسار وصبرى والليثى فى حفل كامل العدد على النيل (صور)

شهد حفل رأس السنة الذي أقيم داخل فندق انتر كونتننتال سميراميس على كورنيش نيل القاهرة حالة من الطرب الرومانسي والشعبي، حيث شارك في إحيائه النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري، بالإضافة إلى المطرب الشعبي محمود الليثي، والمطربة نجوان، والراقصة صوفينار.



ويعتبر الحفل الوحيد في حفلات رأس السنة الذي يجمع بين الرومانسي والشعبي في فقراته، حيث قدم جسار عدد من الأغاني الرومانسية مثل مشيت خلاص ويوم زفافك، بجانب تقديم رامي صبري غمضت عيني والراجل وكلمة وعدد من أغنياته الشهيرة. كما قدم الليثي ونجوان عدد من الأغنيات الشعبية.



الحفل شهد لافتة كامل العدد، وهو من إنتاج محمود حنفي واشراف ن دكتوره نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري.