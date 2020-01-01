نجوم الأغنية الشعبية يتألقون فى ليلة رأس السنة (صور)

شارك نجوم الأغنية الشعبية حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى، في إحياء واحدة من سهرات رأس السنة التي حملت لافتة كامل العدد، وذلك داخل فندق الكونراد على كورنيش نيل القاهرة.



وقدم حكيم عدد من أغانيه الشهيرة التي اعتاد عليها في حفلاته من بينها السلام عليكم التي بدأ بها الحفل وافرض وحلاوة روح وعم سلامة وأحدث أغنياته التي صدرت مؤخرا مثل جرسون.



بجانب الليثي الذي أشعل الحفل قبل صعود أمينة، وتقديم أغنية الحنطور وهاتجوز وأغاني ألبومها الأخير.



وشاركت في إحياء الحفل الراقصة الاستعراضية دينا في فقرة امتدت لساعة كاملة ارتدت خلالها أكثر من بدلة.



الحفل كان من إنتاج محمود حنفي وأشرف نورا حنفي وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.