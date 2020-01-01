ضبط ربة منزل أجبرت طالبة على توقيع 6إيصالات أمانة بالقاهرة

أدلت ربة منزل وصديقها أمام الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، باعترافات تفصيلية حول استدراجهما لطالبة حتى وصولها لكافية فى الزيتون، بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما، وبعد وصولها فوجئت الطالبة بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول بسبب خلافات مالية بينها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، يفيد تلقيهم بلاغ من "ناهد.ع"، 24 سنة، طالبة ومقيمة دائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من "رنا. أ"، 25 سنة، ربة منزل لاستدراجها لكافية بشارع سليم الأول، بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.



وبالتحري تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقهما بالاشتراك مع صديقها "محمد. ع" 22 سنة، عامل سابق بالكافية محل البلاغ.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، كما أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها، وتم بإرشاده ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجني عليها أيدتها، وأقرت أنه نظرًا لسابقة اقتراض المجني عليها مبلغ مالي 6 ألاف جنيه منه وعدم قيامها برده، ما أثار حفيظتها فقامت باستدراج المجني عليها وارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول.



تم مصادرة الهاتف المحمول المستولى عليه، و6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليها، وطبنجة صوت و4 طلقات صوت والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف والمتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.